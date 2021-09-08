Ehliyet soran polise bıçak çekti, vurularak etkisiz hale getirildi

İzmir'de kendisine ehliyet soran trafik ekiplerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabancayla ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 01.30 sıralarında Karabağlar’da bir tekel bayisinde meydana geldi. İnönü Caddesi’nde denetim yapan trafik polislerini gören A.S., motosikletini park ederek arkadaşıyla tekel bayisine girdi. A.S.’den şüphelenen trafik polisleri, sürücüye ehliyet ve kimlik sordu.

Sinirlenerek ehliyetini vermek istemeyen A.S., polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından polis ekipleri, A.S.’yi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Müdahale sırasında, A.S.’nin polise bıçak çektiği ileri sürülürken, bir polis memuru tabanca ile ateş ederek A.S.’yi bacağından vurdu. Etkisiz hale getirilen A.S.’ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınan A.S., tedavi edilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.