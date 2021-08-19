Ekipler, gaz kokusu gelen eve pencereden girdi! ‘Kolay kolay ölmem ben’
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kiracısından haber alamayan ev sahibinin ihbarı üzerine gaz kokusu gelen eve giren itfaiye ekipleri, Hamdi Y.'yi evde uyurken buldu. Sağlık görevlilerin kontrol için hastaneye götürmek istediği Hamdi Y., "Kolay kolay ölmem ben" diyerek ekiplerin yanından yürüyerek uzaklaştı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece saatlerinde işten çıkarak evine gelen Hamdi Y.’den bugün içerisinde haber alamayan ev sahibi, evden gaz kokusu gelmesi üzerine 112 Acil Servisi aradı.
İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, Hamdi Y.’nin kapıyı açmaması üzerine merdiven yardımıyla balkon penceresinden eve girdi. Hamdi Y., ekipler tarafından evde uyurken bulundu.
“KOLAY KOLAY ÖLMEM BEN”
Sağlık ekipleri, Hamdi Y.’yi evdeki gaz kokusu nedeniyle ambulansla hastaneye götürmek istedi. Hamdi Y., hastaneye gitmek istemeyerek “Uyuyakalmışım. Bir şey yok. Gazda açık kalmış. Kolay kolay ölmem ben” dedi.
Hamdi Y., olayı duyarak eve gelen eşi ile yürüyerek ekiplerin yanından uzaklaştı. DHA