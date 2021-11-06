Elazığ’da araştırma görevlisi, terör örgütü propagandasından tutuklandı

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi'nde araştırma görevlisi H.K., sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde araştırma görevlisi H.K., sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla rektörlük tarafından açığa alındı. H.K., daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan H.K., sevk edildiği adliyede mahkemece, ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

REKTÖRLÜK AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada “Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

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