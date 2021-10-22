Elazığ’da tren otomobile çarptı: 2 yaralı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Kaza, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Ankara seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçen N.Ç idaresindeki 23 FN 021 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Baskil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)