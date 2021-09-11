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Elazığ’da yıkım sırasında binada çökme

Elazığ'da, bir binanın yıkımı sırasında çalışma yapan kepçe yıkılan binanın altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkarılan operatör, hastaneye kaldırıldı.

Yayınlanma: 19:31 - 11 Eylül 2021 Güncellenme:
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Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı yapıların yıkımı devam ediyor.

Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi’nde yıkımı gerçekleştirilen bir binada kepçenin müdahalesi sırasında binanın bir bölümü çöktü.

Çökme sırasında kepçe operatörü kabin içerisinde sıkıştı. Kabinde sıkışıp yaralanan operatör, çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı operatör, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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