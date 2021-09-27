Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Bozan Baydil (35) hayatını kaybetti.

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Olay, Suruç’ta yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaata sıva ustası olarak çalışan Bozan Baydil, açıkta bulunan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Baydil, inşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan Baydil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baydil’in cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. DHA

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