Elini ve ayağını bağladığı yaşlı adamı darbedip ormanlık alana attı

Karabük’ün Eflani ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adamı darbettikten sonra ormanlık alana bırakan M.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay ilçeye bağlı bir köyde meydana geldi. A.K (83) isimli vatandaş elleri ve ayakları bağlanıp, ağzı ve gözleri kapatılarak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darbedilerek ormanlık alana bırakıldı.

JANDARMA EKİPLERİ FARK ETTİ

Yaşlı adam devriye atan jandarma ekipleri tarafından baygın bir şekilde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu olayın faili olduğu tespit edilen M.K gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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