Emekli öğretmenin hazin sonu

Emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Atalay (55), büyükbaş hayvan yetiştirdiği Aydın'daki çiftliğinde ölü bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evli ve 2 çocuk babası Hakan Atalay, 2018de beden eğitimi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra çiftlik kurdu. Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Atalay, dün sabah yine evden çıkarak çiftliğe gitti. Gün boyu eve dönmeyen Hakan Atalayı merak eden ailesi saat 19.00 sıralarında çiftliğe gittiklerinde onu yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Atalayın öldüğü belirlendi.

Hakan Atalayın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Atalayın ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

İlginizi Çekebilir 'Yıkın Heykellerimi' şiirini okuyan öğretmene soruşturma