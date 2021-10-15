Emine Erdoğan’dan ‘sıfır atık’ mesajı

Sıfır Atık Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan, "BM Habitat Girişimi, enerji talebinin ana merkezini teşkil eden şehirleri 'sıfıra yarış' kampanyasına davet ediyor. Gerek şehirlerin tasarımında gerekse ulaşım, malzeme verimliliği, atık yönetimi gibi alanlarda tedbirler öneriyor. Böylece karbon ayak izinin azaltılması ile küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor. Yatırımcılar ve işletmelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası hâline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Capital ve Ekonomist dergilerinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen “Sıfır Atık Zirvesi 2021″e video mesajla katıldı.

“BU ÇIĞLIK DAHA ÇOK DUYULUR OLDU”

Emine Erdoğan, 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin iklim meselesini bir kriz olmaktan çıkaracak son nesil olma gerçeğiyle yakından ilgili olduğunu belirterek, “Tabiatın sessiz çığlığını geniş kitlelere duyurma çabasıydı. Ne yazık ki aradan geçen dört yılda bu çığlık daha çok duyulur oldu. Orman yangınlarından sellere, iklim değişikliğinin can yakıcı sonuçlarıyla daha çok karşılaşır olduk. Geçtiğimiz ay nice insanımızı, ormanlarımızı ve canlılarımızı kaybettik. Yüreğimiz, ciğerlerimiz yandı” diye konuştu.

Söz konusu sorun karşısında tek gücün “ortak bir çevre bilinci” olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, zirveye katılan iş insanlarının, sivil toplum temsilcilerinin, çevre ve iklim krizi farkındalığını yükseltecek gayretler içinde olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, el birliğiyle etkin bir atık yönetimi, çevre dostu şehirler, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri geliştirilebileceğini vurguladı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI MESAJI

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulundukları New York'ta COP-26 Başkanı Alok Şarma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine değinirken şunları anlattı: “Sıfır Atık Projemizi yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve atık konularındaki başarılarını dikkatle izlediklerini ifade ettiler. Kasım ayında Glasgow’da yapılacak COP-26 Toplantısı'na davetleri üzerine yeni iş birlikleri ve tecrübe alışverişi yapmak üzere sözleşerek ayrıldık. İnanıyorum ki COP-26, küresel çapta yeni bir yol haritası belirleyecektir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda Paris İklim Antlaşması’nın Meclis’in onayına sunulacağını ifade ettiğini hatırlatan Emine Erdoğan, “Kabulü hâlinde, imza sahibi tüm ülkelere olduğu gibi bize de yeni sorumluluklar yükleyecek. İşte bu noktada iş birliğimizi artıracağımıza inancım tamdır ” dedi.

“YATIRIMCILAR VE İŞLETMELERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Emine Erdoğan, dünyada şehir nüfusunun hızlı şekilde arttığını, Dünya Bankası raporuna göre 1950’den bu yana dört kat artış olduğunu ve şehirlerin dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 75’inden, sera gazı emisyonlarının yüzde 70’inden sorumlu olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “Bu çerçevede BM Habitat Girişimi, enerji talebinin ana merkezini teşkil eden şehirleri ‘sıfıra yarış’ kampanyasına davet ediyor. Gerek şehirlerin tasarımında gerekse ulaşım, malzeme verimliliği, atık yönetimi gibi alanlarda tedbirler öneriyor. Böylece karbon ayak izinin azaltılması ile küresel ısınmanın 1,5 santigrat derecenin altında tutulması hedefleniyor. Yatırımcılar ve işletmelere bu noktada büyük görevler düşüyor. Sıfır atık yaklaşımını, kurum kültürünün bir parçası hâline getirmek, bu işin özünü teşkil ediyor. Çünkü sürdürülebilir kalkınma, ancak atıkların kontrolü ile mümkündür.”