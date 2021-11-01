Emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü TIR’a çarptı: 1’i polis, 3 yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, emniyet şeridini kullanarak sağından geçmek istediği TIR'ın kupasına çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kazada 1'i polis, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Kırıkkale-Ankara D-765 kara yolu üzerindeki kilit kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridi üzerinden seyreden Mert Mustafa G. idaresindeki 71 BJ 186 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Bekir Ö’nün kullandığı 71 AAD 389 plakalı TIR’ın kupasına çarptı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek hurda yığınına döndü. Otomobil sürücüsü Mert Mustafa G. ile yolculardan Muhammed Niyazi D. ve Yiğit K. ağır yaralandı. TIR sürücüsü Bekir Ö. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, otomobildeki yaralılar sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların üçünün de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Mert Mustafa G’nin de 1.93 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazada yaralanan Muhammed Niyazi D. Siirt Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu belirtildi. TIR ve otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (İHA)