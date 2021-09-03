Emniyet’ten feci kaza görüntüleriyle uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kuralı ihlalinden kaynaklı meydana gelen feci kazaların görüntüsünü paylaşarak, "Kurallara uy, yaşamı koru“ mesajı verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yollarda meydana gelen trafik kuralı ihlalinden kaynaklı feci kaza görüntülerini paylaşarak uyardı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, “Yollarda güvenli bir gelecek, kurallara uymadığın sürece gelmeyecek! Kurallara uy, yaşamı koru“ mesajına yer verdi.