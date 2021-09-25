Engelli öğrenciye şiddet uygulayan bakım görevlisi tutuklandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uygulayan ve gözaltına alınan bakım görevlisi Aslı G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 17 Eylül Cuma günü kentteki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Bir yıldır rehabilitasyon merkezinde çalışan bakım görevlisi Aslı G.’nin yurtta kalan bir öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi.

Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün yaptığı incelemenin ardından güvenlik kameralarından Aslı G.’nin 12 yaşındaki engelli bir öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Bakım görevlisi Aslı G. hakkında idari soruşturma başlatılırken, aynı zamanda savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, Aslı G. hakkında yürütülen soruşturmada daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslı G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA