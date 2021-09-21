Ensesindeki dövme, hırsızı ele verdi

İstanbul'da bir eve giren hırsız, 400 lira para çalarak kaçtı. Polis ekipleri o hırsızı belirlemek için güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülere yüzü tam yansımadığı için kimliği belirlenemeyen şüpheli, polisin dikkati sayesinde ensesindeki dövmeden tespit edildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay 17 Eylül’de Bağcılar, Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde bir eve giren hırsız, 400 lira para alarak kaçtı. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin eşkali görüntülerden tespit edildi. Ancak yüz profilleri yandan göründüğü için kimlikleri belirlenemedi.

DÖVMESİNDEN BELİRLENDİ

Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri incelediğinide şüphelilerden birinin ensesindeki dövme dikkat çekti. Polis ekipleri görüntülerdeki dövme üzerinden araştırma başlattı. Çalışmalarda ensesinde dövme bulunan şüphelinin 21 yaşındaki M.K. olduğu anlaşıldı. Şüpheli önceki gün Bağcılar’da yakalandı.

ÇALINTI TELEFON DA BULUNDU

Yapılan araştırmalarda şüpheli şahsın üzerinden ele geçirilen cep telefonunun çalıntı olduğu anlaşıldı. Telefonun 5 ay önce Şişli Mecidiyeköy’de bir kozmetik dükkanından çalındığı belirlendi. Şüpheli “Evden Hırsızlık” ve “Açıktan Hırsızlık” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.