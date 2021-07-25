Erciş Kaymakamlığı: 13 farklı uyruğa sahip düzensiz göçmen yakalandı

Taliban zulmünden kaçan Afgan göçmenler, kaçak yollarla akın akın Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, göçmenlerin dağ yolundan inerek Van’a geldiği iddia edilmişti.

Erciş Kaymakamlığı sosyal medyadaki görüntüler ve göçmen hareketliliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kaymakamlığın açıklamasında, “Son dönemlerde bazı sosyal medya ortamlarında yayınlanan Erciş’teki düzensiz göçmen görüntüleriyle ilgili olarak Kaymakamlığımızca açıklama ve bilgilendirme yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Erciş ilçe Jandarma Komutanlığımız ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrimizin huzuru ve güvenliğinin tesisi için mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini başarıyla icra etmektedir” denildi.

“TEMMUZ AYINDA 854 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI”

Erciş Kaymakamlığı, temmuz ayı içerisinde yakalanan göçmenlerle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Kaymakamlığın açıklamasında, “Güvenlik birimlerimizce yalnızca 2021 Temmuz ayı içerisinde düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 21 ayrı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 854 düzensiz göçmen yakalanmış ve aynı operasyonlarda 13 kişiye göçmen ticareti ve kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılmıştır” bilgisi verildi.

“13 FARKLI UYRUĞA SAHİP GÖÇMEN YAKALANDI”

Erciş Kaymakamlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

* Son olarak, 23 Temmuz 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili olarak, 13 farklı ülke uyruğuna sahip düzensiz göçmen güvenlik birimlerimizce yakalanıp gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı iş ve işlemleri yapılmak üzere Van İI Göç İdaresi’ne sevk edilmiştir.

“BANGLADEŞ’TEN GELİYORLAR”

Bölgeden görüntüleri paylaşan gazeteci Ruşen Takva, “Alınan tedbirlere rağmen göç devam ediyor. Van’ın Gevaş ilçesinde yüzlerce göçmen 2 gün önce dağ yolundan inerken görüntülendi. Dün ise askerlerden kaçan 50 kişilik başka bir grup, bataklık alana girdi ve o bataklık içerisinde karanlığın çökmesini bekledi. Öte yandan Afgan göçmenler, Bangladeş’den yola çıkan göçmenlerle buluşuyor ve yola birlikte devam ediyorlar. Bangladeş’li göçmenler ise delta varyantının merkezi olan Hindistan üzerinden geçiyorlar” demişti.

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