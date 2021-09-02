Erzincan’da 2 kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı

Erzincan’da dün iki kişiyi öldürdükten sonra evinde özel harekat polislerinin operasyonuyla yakalanan katil zanlısı, sorgusunun ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erzincan’da 2 kişiyi öldürdükten sonra Munzur Mahallesi Geçit TOKİ’lerde evinin balkonunda eline aldığı tüfekle teslim olmamak için güvenlik güçlerine direnen, asayiş ve özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilen zanlı Murat B.’nin sorgusu İl Jandarma Komutanlığında tamamlandı.

İLK HEDEFİ ESKİ EŞİYMİŞ

Zanlının ilk ifadesi ile olayın detayları da ortaya çıktı. Zanlı Murat B.’nin öldürmek istediği hedefteki ilk ismin boşandığı 2 çocuğunun annesi eski eşi olduğu ortaya çıktı.

Kısa süre önce eski eşini darp ettiği için gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat B.’nin serbest bırakılarak, hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

Eşini öldürmek için plan yapan zanlının dün kiraladığı otomobille Pelitli’de arıcılık yapan Ordulu Mustafa Yıldız’ın yanına gittiği ve Yıldız’dan arıcı maskesini ve tüfeğini istediği öğrenildi.

Olumsuz cevap alması üzerine zanlının Yıldız’ı öldürerek arıcı maskesini alıp olay yerinden ayrıldığı, daha sonra maskeyi takarak kendini kamufle edip eski eşinin bulunduğu Mertekli Mahallesi’ne gittiği öğrenildi.

EŞİNİN BABASINI DA ÖLDÜRDÜ

Burada bir süre çevreyi ve eski eşinin kaldığı evi gözetleyen zanlının bazı vatandaşlar tarafından fark edildiği, bu sırada hayvanları meraya götürmek için evden çıkan eski eşinin babası Ali Kurt’u görüp yakın mesafeden tüfekle ateş ederek ikinci cinayeti gerçekleştirdiği öğrenildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ali Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, zanlının Munzur Mahallesi Geçit TOKİ’lerde kirada oturduğu eve gittiği öğrenildi. Evin balkonuna tüfekle çıkıp alkol alan zanlı, yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesinin ardından özel harekat polislerinin itfaiye merdiveniyle balkona çıkıp operasyon düzenlemesiyle etkisiz hale getirildi.

TUTUKLANDI

Sorgusu tamamlanan zanlı bugün adliyeye sevk edildi. Dün operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışırken zanlının düşerek ayağının kırıldığı gözlendi. Polislerin tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirdikleri zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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