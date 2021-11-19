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Erzurum’da İran plakalı TIR’da 160 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da uygulama sırasında durdurulan İran plakalı TIR'ın yakıt deposunda, 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Yayınlanma: 13:01 - 19 Kasım 2021 Güncellenme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım’da, Aşkale’deki uygulama noktasında İran plakalı TIR’ı durdurup arama yaptı.

Aramada yakıt deposuna zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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