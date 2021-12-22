Esenyurt’ta çatlakların oluştuğu bina tahliye edildi

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın bahçe katında duvarlarda çatlaklar oluştu. Bina sakinleri tahliye edilerek incelemeler yapıldı. İlk tespitlerin ardından binaya girişlere tekrar izin verildi. Geniş çaplı incelemenin gün içinde yapılacağı öğrenildi.

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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 834. Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı binanın bahçe katında bulunan 2 dairenin duvarlarında çatlaklar oluştu. Bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. Ekipler, binayı tahliye etti.

Bir süre incelemeler yapan mühendislerin ilk tespitlerinin ardından binaya girişlere izin verildi. Binayla ilgili geniş çaplı incelemenin gün içinde belediye ekipleri tarafında yapılacağı öğrenildi.

Bina sakinlerinden Zübeyir Aktaş, “Bodrumda katında göçme olmuş. Kartonpiyerler yine düşmüş, balkon çıkıntısı yana yatmış. Kolonlarda ve diğer dairelerde sıkıntı yok. Şu anda komple herkesi dışarı çıkardılar” dedi. DHA