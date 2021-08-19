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Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı barışmaya gittiği kayınpederinin evinde 23 yerinden bıçaklayan ve mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Samet Ağ konusunda yeni gelişme yaşandı.

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Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Eşi Özlem Ağ’ın tahliye kararı sonrası bugün yaptığı açıklamalar yankı buldu. Cumhuriyet başsavcılığının itirazı üzerine, mahkeme Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarttı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Eşini 23 yerinden bıçaklayan şahıs hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli şahıs hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmiştir” denildi.

Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Samet Ağ’ı merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyünde gözaltına alındı. DHA

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