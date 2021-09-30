Eşini bıçaklayan adama savcı indirim istedi, CHP’li isim tepki gösterdi

Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu Öznur Gülbaş’ı 15 yerinden bıçakla ağır yaralayan Harun Sazlar’a 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından verilen 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısı indirim istedi. Savcının indirim talebine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de 2019 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 15 yerinden bıçaklanan Öznur Gülbaş davasında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehdit’ suçlarından 17 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Harun Sazlar hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısı, ceza indirimi istedi. Öznur Sazlar’ı ağır yaralayan Harun Sazlar'ın bıçaklı saldırıdan ‘gönüllü vazgeçtiğini' belirten Savcı mütealasında, yerel mahkemenin verdiği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ cezasının kaldırılarak, ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini savundu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE BÖYLE MÜCADELE EDİLMEZ

Öznur Gülbaş'ı 15 yerinden bıçakla ağır yaralayan Harun Sazlar hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi savcısının indirim istemesine CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tepki gösterdi. Çakırözer, Öznur Gülbaş'ın yarın Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde görülecek karar duruşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Çakırözer, “Öznur Gülbaş'ı 15 yerinden bıçaklayan saldırgan ilk duruşmada tahliye olmuş, tepkiler sonrasında yeniden tutuklanmıştı. Bizler bu ve bunun gibi kadına yönelik şiddet davalarında yapılan adaletsizlikleri unutmamışken, şimdi aynı davada yeni bir skandala imza attılar. Ocak ayında görülen duruşmada sanığa hiçbir indirim uygulanmadan en ağır ceza verilmişti. Biz bu kararın kadına yönelik şiddet davalarında emsal olmasını istemiştik. Ama görüyoruz ki şimdi bu karar bozularak saldırganın cezasının düşürülmesi talep ediliyor. Savcı mütalaasında adam öldürmeye teşebbüs yerine yaralamadan ceza almasını talep ederek tarihi bir skandala daha imza atıldı. Kadına yönelik şiddetle, kadın cinayetleriyle böyle mücadele edilmez” dedi.

FAİLLERİ DEĞİL, KADINLARI KORUYUN

Çakırözer, Eskişehir'de boşandığı eşi tarafından katledilen Ayşe Tuba Arslan davasında katile verilen haksız tahrik ihdirimini hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

“23 kez suç duyurusuna rağmen korunamayan ve eski eşinin satırla katlettiği Ayşe Tuba Arslan davasında yaşananlar ortada. Daha geçtiğimiz aylarda katil için ‘haksız tahrik indirimi' uygulandı. Şimdi de Öznur Gülbaş'ı 15 yerinden bıçaklayan saldırgan için indirim talep ediliyor. Bu kaçıncı? Şiddeti azaltmaya yönelik adımlar atılması yerine bunu özendiren tutum içerisine giriliyor. Bunun en büyük göstergesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi olmuştu. Ondan sonra da kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarında failler için indirim talepleri art arda geldi. Kadına yönelik şiddetle, kadın cinayetleriyle böyle mi mücadele edilecek? Kadınlar ‘Erkek değil gerçek adalet istiyoruz' diyor. ‘Saldırganları değil, kadınları koruyun' diyor. Artık bunun önüne geçilmeli. Failleri cesaretlendiren bu kararlara dur denilmeli ve kanunlar uygulanmalı.”