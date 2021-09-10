Eşini zorla taksiyle kaçıran kocaya tutuklama talebi

Şişli'de, boşanma aşamasında olduğu eşini, ailesinin gözü önünde zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Şişli'de iki gün önce Mithat Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı ailesinin gözü önünde zorla ticari taksiye bindirerek kaçırmıştı.

Çevredeki vatandaşlar ve Şilan Topal'ın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüpheli Mithat Topal ile ona yardım eden Rahim M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Yakalanan şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan Mithat Topal ile Rahim M., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.