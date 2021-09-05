Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti

Kırşehir'de, tartıştığı eşi tarafından vurulan kadın yoğun bakım mücadelesini kaybetti.

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Merkez Kervansaray Mahallesinde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamış sonrasında ise B.Ö., yanındaki silahla eşine ateş açarak ağır yaralamıştı.

Ağır yaralanan B.Ö., sevk edilen ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, B.Ö.’yü gözaltına aldıktan sonra hastane bahçesinde de geniş güvenlik önlemi almıştı.

Yoğun Bakım ünitesinde 3 gündür tedavi gören S.Ö., yaşam mücadelesini kaybetti. (İHA)