Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi

İstanbul Sancaktepe’de eşiyle tartıştığı iddia edilen kişi, eşi ve çocuklarının da içinde bulunduğu evde pürmüzle yangın çıkardı. Evdeki alevleri fark eden kadın, çocuklarını da alarak evden çıkmayı başardı. Kısa sürede alevlere teslim olan ev yanarken yangın çıkaran baba gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sancaktepe Fatih Mahallesi Çağlayan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki evde saat 09.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre eşiyle tartışan bir şahıs, sinirine hakim olamayarak pürmüz tüp ile evi ateşe verdi.

Eşinin evde yangın çıkardığını fark eden kadın, evdeki çocuklarını da alarak kendisini dışarı attı. Evi ateşe veren şahıs da ardından kendisini evden dışarı attı. Yangının kısa sürede büyüdüğü ev alev alev yandı.

Yangın fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 4 katlı binanın çatı katındaki daire yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Evini yakan şahıs polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Kripto parada kaybetti, aile faciası yaşandı