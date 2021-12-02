Eski eşi tarafından öldürülen Hayriye, toprağa verildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi Mehmet Ayata tarafından tabancayla vurularak öldürülen Hayriye Alkutay (30), gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi’nde, Toplu Konut İdaresi yerleşkesi CY 12 Blokta meydana geldi. Mehmet Ayata, eski eşi Hayriye Alkutay’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Burada, Mehmet Ayata ile Hayriye Alkutay ve kardeşleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ayata, yanındaki kurusıkıdan bozma tabancasını çıkarıp eski eşi ile kardeşlerine ateş etti. 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay yaşamını yitirirken, Murat ve Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Yaralı kardeşler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan Mehmet Ayata, suç aleti silahla birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Hayriye Alkutay’ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Çıplaklı Mahalle Mezarlığı’na getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hayriye Alkutay’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA

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