Eski eşini 7 yerinden bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara'da eski eşi Sibel E.'yi (28) 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ercan B.'nin (33) çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu ortaya çıktı. Ercan B., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, hastanede tedavisi süren Sibel E.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 915’inci Sokakta meydana geldi. Ercan B., bir süre önce boşandığı eski eşi Sibel E.’nin evine gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ercan B., eski eşini 7 yerinden bıçakladı. Ercan B., polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Ağır yaralanan Sibel E. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ercan B.’nin emniyetteki ifadesinde, eski eşiyle o akşam telefon görüşmesi yaptığını, Sibel E.’nin kendisine başka biriyle ilişkisinin olduğunu söylediği ve bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu belirtilen Ercan B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren genç kadının sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. DHA