Eski eşini bıçaklayan koca, ‘Bu sigara bitene kadar öleceksin’ demiş

Kayseri'de, 10 ay önce boşandığı Nihan Atay'ı (35) uzaklaştırma kararına rağmen işlettiği kuaföre gelip, 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaralayan Ramazan Uygur (40) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, 15 Temmuzda, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesinde meydana geldi. Ramazan Uygur, 2 çocuğunun annesi olan, 10 ay önce boşandığı Nihan Atayın işlettiği kuaföre geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Uygur, Atay ile çocuklarını görme meselesinden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Uygur, belinden çıkardığı bıçağı Atayın vücudunun 7 yerine sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nihan Atay, sağlık görevlilerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ramazan Uygur ise suç aleti bıçakla polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Uygur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi ve Kayseri 4üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ramazan Uygur hakkında, eşi kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Ramazan Uygur, DHA’nın ulaştığı iddianamede yer alan ifadesinde, Asla öldürme amacıyla yapmadım. 2-3 kez bıçağı salladım. Nereye vurduğumu bilmiyorum. Sinirden gözüm döndü. Pişmanım dedi.

‘ÖLMEZSEN CEZAEVİNDEN ÇIKINCA ÖLDÜRECEĞİM’ DEMİŞ

İddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen N.K. isimli kadının ise Ben kuaförde Nihan Atayın yanında çalışıyorum. Nihanın eski eşi Ramazan Uygur kuaföre geldi. Nihanın telefonuna bakmak için istedi. Nihan Hayır cevabını verince kendisine yumruk attı sonrasında mutfaktan bıçak alarak, Nihanı bıçakladı. Ramazan, Bu sigara bitene kadar burada öleceksin, ben de seni izleyeceğim. Eğer ölmezsen cezaevinden çıkınca öldüreceğim dedi. Ramazan birkaç dakika sonra olay yerinden ayrıldı. 112yi arayarak, durumu bildirdik dediği ortaya çıktı.

Tutuklu sanık Ramazan Uygur, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarılacak. (DHA)