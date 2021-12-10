Eski nişanlı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara'da tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) tabancayla vurarak öldürüp, cesedini otomobille 300 kilometre taşıyarak TEM Otoyolu kenarına atan Fatih Alşan (41) hakkında 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Ankara’da Fatih Alşan, 4 Aralık 2020’de eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı konuşmak için otomobille Altındağ ilçesinden aldı. Mamak ilçesi Kızılcaköy Mahallesi’nde aracı park eden Alşan, Aydın’ın telefonuna gelen mesajları okumak istedi. Aydın buna izin vermeyince tartışma çıktı. Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Aydın’ı tabancayla 3 el ateş ederek vurdu. Yasemin Aydın’ın öldüğünü anlayan Fatih Alşan, daha sonra otoyola çıkıp İstanbul yönüne devam etti.

CESEDİ YOL KENARINA ATMIŞ

Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, damadı Ramazan B.’yi arayarak Yasemin Aydın’ı öldürdüğünü söyledi. Ramazan B.’nin ihbarı üzerine İstanbul’da yakalanarak gözaltına alınan Alşan, Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yasemin Aydın’ın cesedi de otoyol kenarında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Alşan hakkında ‘canavarca ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Alşan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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