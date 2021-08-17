Eski sevgilisinin evini kundakladığı ileri sürülen şahıs serbest bırakıldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı eski sevgilisinin evine giderek 16 yaşındaki kızı içerideyken daireyi kundakladığı ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Mahallesi 5714/45 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Endam B. ile eski erkek arkadaşı Sinan G. arasında ilk olarak bina dışında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Endam B., 1. kattaki komşusunun evine giderken, bir süre sonra ise Sinan G., eski kız arkadaşının dairesine gitti.

Evin içerisine giren Sinan G., içeride Endam B.'nin kızı 16 yaşındaki Rana B. varken evi ateşe verip kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar tarafından durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirilirken, evde bulunan Rana B. ise komşular tarafından evin içerisinde çıkarıldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, kundaklama şüphelisi Sinan G., tekrardan olay yerine geldi. Bina sakini komşular ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Sinan G., ekipler tarafından kurtarılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, Rana B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan G. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. (İHA)