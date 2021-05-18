‘Esnaf öldü’ cenazesi kaldırıldı!

Covid-19 tedbirleri kapsamında aylardır kapalı olan esnafın sıkıntısını dile getirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıkladığı hibe desteklerini protesto etmek için CHP Manisa il başkanlığı ve ilçe örgütleri ortaklaşa tabut eylemi yaptı.

Manisa Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ‘Esnaf öldü, Allah rahmet eylesin. Helal Etmiyoruz' pankartının önünde düzenlenen tabut eylemine CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler, Yunusemre ilçe başkanları, kadın kolları, ilçe kolları ve partiyi üyeler ile esnaf katıldı.

CHP Manisa İl başkanı Balaban ve beraberindeki ilçe başkanları ‘Esnaf öldü' diyerek sembolik olarak tabutu birlikte taşıyıp açıklama yapacakları meydana getirdi. Eylemde açıklamalarda bulunan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca ve CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, esnafa verilen göstermelik hibe krediler ile Türkiye'de yaşanan ekonomik bunalımın üstünün örtülmeye çalışıldığını ifade ettiler.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

CHP'nin tabut eylemine katılarak yaşadığı sıkıntıyı dile getiren ve aylardır kapalı olduğunu ifade eden çay ocağı işletmecisi 49 yaşındaki Mehmet Kaygısız, açıklanan hibe desteğinin de zor şartlar altında verildiğini ifade etti.

Yasakların ve kısıtlamaların kendilerini bitirdiğinin altını çizen esnaf Mehmet Kaygısız şu ifadelere yer verdi; “İş yapacağımız dönemlerde bu yasakların artık bizim bitişimiz olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bizim sektörümüze yönelik yasakların kalkması gerekir. Çünkü zor durumdayız. Vergilerimiz, kiralarımız, Bağ-Kur borçlarımız üst üste birikti. Geceleri ‘Biz bunları nasıl öderiz' diye düşünmekten uyuyamıyoruz. Her geçen gün girdilerimiz kat kat artarken, gelirimiz eksilerin altında. Son 5 bin lira destek vereceklerini söylüyorlar. Eğer borçların yoksa sana bu parayı veriyorlar. Bağ-Kur'a borcun olmayacak, vergi, banka borcun olmayacak. Borcu olmayan esnaf mı var. Benim borcum olmasa zaten bu hibeye niye ihtiyacım olsun. Ben hibe altında destek veriyoruz diyenleri kınıyorum. Hakkımı da helal etmiyorum.”

“ESNAF İFLAS ETTİ VE ÖLDÜ”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban eylemde yaptığı açıklamada, AKP'nin 19 yıldır olduğunu gibi pandemiyde iyi yönetemediğini vurguladı.

CHP İl başkanı Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Esnafın durumunu net bir şekilde ortaya koymak amacıyla ‘Esnaf öldü. Allah rahmet eylesin. Hakkımızı helal etmiyoruz' diyerek mağdur esnafın tabuta koyduk. 19 yıldır AKP'nin uyguladığı yanlış politikalar sonucu tarım, hayvancılık ve küçük esnaf öldü. Pandemi süresi esnaf ve üretici lehine iyi bir noktada yönetilmedi. Esnaf çok zor durumda. 3 ayda 30 bin esnaf kepenk kapattı. Yani iflas etti ve öldü. CHP olarak her zaman şunu savunduk nerde mağdur ve ezilen varsa onların sesi olacağız dedik. Sadece eleştirmeyeceğiz, çözüm önerilerimizle onların sesi olacağız.”

“KAYBOLAN 128 MİLYAR DOLARLA ESNAFA VE ÜRETİCİYE DESTEK VERİLEBİLİRDİ”

CHP İl Başkanı Balaban açıklamasında, partisinin gündeme taşıdığı ‘128 Milyar dolar Nerede' kampanyasına değinerek, 128 Milyar dolar ile pandemi döneminde hem esnafa hem de üreticiye destek verilebileceğini ifade etti.

CHP'li Balaban açıklamasında şöyle konuştu; “Pandeminin ilk aylarında eğer bu ülkede 5 milyon esnafa ve 5 milyon üreticiye toplamda 20 bin TL hibe edilseydi, bunun tutarı 100 milyar TL'di. Bu para sorduğumuz 128 Milyar Dolar'ın onda biri tutarındadır. Bu ülkede Suriyeli mültecilere bugüne kadar 65 milyar Dolar harcadık deniyor. Bu 65 milyar Dolar'ın 5/1'i bu halka harcansaydı, 5 milyon aileye 20 bin TL hibe edilebilirdi. Eleştirdiğimiz kadar çözüm önerilerimizde var. Bu ülkede esnaf bakanlığı kurulmalıdır. Esnafın sicil affı hemen uygulanmalıdır. 3 bin TL borcu var diye kredi alamıyor. Belki o krediyi alsa işini düzeltecek. Esnafımızın tüm faizleri silinmesi gerekir. 5 yıllık yeniden bir yapılandırmaya tabi tutulması gerekir. Esnafın kira stopajı kaldırılacak. Esnafa hibe krediler verilecek ve her hafta bir gün esnafı bitiren büyük AVM'ler tatil yapacak. Bunlar sıkıntıda olan esnafımıza sunduğumuz çözüm önerilerimizin bir kısmı. Her konuda umudun ve çözümün adıyız. Bu ülkede tarımı ve hayvancılığı, üreticiyi, esnafı bitirdiniz. Yasaklarla demokrasiyi ortadan kaldırdılar. Bu ülkeyi yolsuzlukta Avrupa birincisi yaptılar. Ülkeyi yoksullaştırdılar. Bu ülkenin gençlerini gelecek hayallerini çaldılar. Diyoruz ki AKP'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakkımızı helal etmiyoruz.”

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