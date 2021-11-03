Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Erkan Murat, tartıştığı ev arkadaşı Hakan Erdoğmuş'u bıçaklayarak öldürdü.

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Aynı evi paylaşan Erkan Murat ve Hakan Erdoğmuş, eğlence mekanında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından eve dönen iki arkadaş burada da tartışmaya devam etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan Murat, Hakan Erdoğmuş’u bıçaklayarak öldürdü. Erkan Murat, 112 Acil Servis’i arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledikten sonra kaçtı.

Polisin yaptığı çalışma sonucu Erkan Murat, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yakalandı. Erkan Murat polisteki ifadesinde, içkinin etkisiyle aralarında tartışma çıktığını, evde devam eden tartışmanın kavgaya döndüğünü, bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Erkan Murat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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