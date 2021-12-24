Ev sahibini dövüp, gasp girişiminde bulunan şahıs serbest bırakıldı

Kastamonu'da, A.Ç. adlı kadını evinde darbedip, gasp girişiminde bulunan ve jandarma ekiplerince yakalanan R.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, önceki akşam, Pınarbaşı ilçesi Kayabükü köyünde meydana geldi. Kar maskesi takan R.K., A.Ç.’nin evine geldi ve kendisini ‘kargo görevlisi’ olarak tanıtıp, içeri girdi. Havaya silahla ek el ateş eden R.K., evdeki tüm parayı istedi. Para olmadığını söyleyen A.Ç.’yi darbeden R.K., daha sonra evden kaçtı.

İhbar üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Yabancı plakalı araçla köye geldiği belirlenen R.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, kurusıkı tabanca ile 3 çift eldiven ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.K., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. DHA

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