Ev sahipleri ’emlakçıyım’ diyerek komisyon alıyor

Pandemi sonrası üniversitelerde yeni akademik yılda eğitimlerin yüz yüze yapılacağının açıklamasıyla Düzce Üniversitesi çevresindeki konutlarda kira fiyatları 3-4 kat arttı. Düzce Emlakçılar Derneği kira fiyatlarının aşırı artışındaki sebepleri araştırırken, ev sahiplerinin emlakçı oyununu da ortaya çıkardı. Yapılan tespitlerde ev sahiplerinin kendi numaralarının da üzerinde bulunduğu emlakçı afişleri bastırıp kendi evlerine astıkları, bu yolla evi tutmak isteyen öğrenci ve ailelerinden bir kira peşin, bir kira depozito ve bir kira bedeli de emlakçı komisyonu talep ettikleri öğrenildi.

ÜNİVERSİTE AÇILINCA FIRSAT TİCARETİ BAŞLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, şu bilgileri verdi:

– Yasakların kalkmasıyla birlikte evlere olan talep arttı. Talebin artmasıyla fırsat ticareti ortaya çıktı. Ev sahipleri kiracılarının tahliyesini ya da kiralarını arttırmasını talep ediyor. Son dönemlerde bize gelen şikayetler doğrultusunda biz de çalışmamızı başlattık. Çok korkunç tespitlerle karşılaştık. Üniversitelerde yüz yüze eğitimler başlıyor. Düzce Üniversite çevresinde de üniversite öğrencilerine yönelik konut projeleri var.

– Yurtlar var, ancak yurt kapasitesi yetmediği için öğrenciler apart, 1+1 ya da stüdyo daire tutmaya çalışıyor. Bu aşamada o projelerde daire alan ev sahipleri var. Kendilerini emlakçı olarak tanıtıyorlar. Yaptıkları kiralamadan komisyon da talep ediyorlar. Bazıları 4-5 ay karşılığında kira talep ediyor. Bunlar hukuki değil, kapıcı, inşaatçı, bakkal sahibi emlakçı olmuş. Kendi dairelerine emlakçı yazmışlar.