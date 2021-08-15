Ev sahipleri uyurken altın saat ve telefon çaldılar

İstanbul Avcılar'da iki kişi, ev sahipleri uyuduğu sırada girdikleri apartman dairesinden cep telefonu ve altın saat çalarak kayıplara karıştı.

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Olay, geçen perşembe günü saat 05.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Yüzlerinde maske olan şüpheliler, kapısını açık gördükleri 4 katlı apartmana girdi. Katları dolaşan şüpheliler, 3’üncü katta bulunan S.I.’ya ait dairenin kapısını kimseye fark ettirmeden açtı.

Ev sahiplerinin içerde uyumasına fırsat bilip iki cep telefonu ve bir altın saati alan hırsızlar kaçarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında telefonlarını bulamayan ve kapının açılmış olduğunu fark eden S.I., hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde iki şüphelinin apartmana girip çıktığı gören S.I., kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızların apartmana girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)