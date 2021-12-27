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Evden cephanelik çıktı

Ardahan'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 2 av tüfeği ile 5 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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Evden cephanelik çıktı

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Tim Komutanlığı) ekipleri Göle ilçesine bağlı Yeniköy’de şüpheli bir şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 68 adet çeşitli uzunluklarda, kılıç, kama ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. (İHA)

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