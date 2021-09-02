Eve dönmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Karabük'te hayvanlarını otlatmak için gittiği ormanlık alanda devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam öldü.

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Merkeze bağlı Burunsuz köyünde yaşayan Osman Karatepe (80) traktörü ile ormanlık alana gitti. Karatepe, kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı.

Hayvanlarını otlatmaya gittiği iddia edilen yaşlı adam, geri dönmeyince yakınları Karatepe’yi aramaya başladı. Ormanlık alanda başlatılan arama çalışmalarında 80 yaşındaki adamın traktörü devrilmiş bir halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karatepe’nin cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

