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Evin tabanı çöktü: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil evin salonunun tabanının çökmesi sonucu Gülcan Şendoğan (57) ile torunu Asya Şendoğan (5) hafif şekilde yaralandı.

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Evin tabanı çöktü: 2 yaralı

Olay, Değirmenci Mahallesinde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin salonunun tabanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Torunu Asaya Şendoğan ile erişte yapan Gülcan Şendoğan, eşyalarla birlikte bodrum kata düşerek hafif şekilde yaralandı.

Evde bulunanların ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

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