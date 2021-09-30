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Evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı

Bingöl’deki önceki gün evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı.

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Evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı

Olay, 28 Eylül günü merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Hareket Polisi Ahmet Kekül (32), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Olayın ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen eşi V.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA

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