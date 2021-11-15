Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

Balıkesir'de, Hakan Özbeğen (52) evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet ile ilgili olarak Özbeğen'in cesedi başında kavga ederken bulundukları öne sürülen oğlu ile Ferit A. (42) ve eşi Nihan A. (40) gözaltına alındı.

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Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi’ndeki sabah saatlerinde meydana geldi. Sesleri duyanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis, Hakan Özbeğen’i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, müdahale ettiği Özbeğen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, evde cesedi başında kavga ettikleri sırada yakaladığı Ferit A. ve eşi Nihan A. ile elinde bıçak bulunan Özbeğen’in oğlunu gözaltına aldı. Hakan Özbeğen’in oğlunun ilk ifadesinde, Ferit A.’nın babasını bıçaklamasını engellemek istediğini, polis geldiğinde de bu nedenle elinde bıçakla bulunduğunu ileri sürdü.

Ferit A. ve eşi Nihan A. da cinayeti Hakan Özbeğen’in oğlunun işlediğini söyledi. Hakan Özbeğenin cenazesi, Bursa Adli tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne getirildi. Edremit’te ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Özbeğen’in cenazesi toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

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