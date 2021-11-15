Evine giderken silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde, 49 yaşındaki Şerafettin Delibaş, evine giderken sokakta tartıştığı kişiler tarafından açılan ateş sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye kaldırılan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 sokakta meydana geldi. Şerafettin Delibaş evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Delibaşa tabanca ile ateş açıldı. Göğsünden vurulan Delibaş kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler otomobille hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Şerafettin Delibaş, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Delibaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Delibaşın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Delibaşı vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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