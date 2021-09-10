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Evinin önünde başından vurularak öldürüldü

Antalya'nın Finike ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Cengiz Erkay (56), başından vurularak hayatını kaybetti.

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Evinin önünde başından vurularak öldürüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike ilçesine bağlı yalnız Mahallesi’nde meydana geldi.

Finike’ye bağlı Yalnız Mahallesindeki evine dönen Cengiz Erkay, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silaha başından vurularak öldürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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