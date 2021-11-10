Evinin yanışını çaresizce izledi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları sürerken talihsiz kadın, evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

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Yangın, Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan Kemal V.’ye ait iki katlı ahşap bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katından dumanların çıktığının fark edilmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alevler, kısa sürede büyüyerek binanın üst katını sardı. İtfaiye erlerinin müdahalesi neticesinde yangın binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Komşuları evi yanan kadını teselli etmeye çalışsa da, talihsiz kadın evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)