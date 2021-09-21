Eyüpsultan’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da Yol Bakım ve Onarım Merkezi'nde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kaldığı göçük altından arkadaşları tarafından kurtarılan 1 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 21.30’da Eyüpsultan Topçular Mahallesi’nde bulunan İBB Yol Bakım ve Onarım Merkezi’nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasında göçük oldu. Kanalda bulunan işçi Yakup Çetinoğlu (38) göçük altında kaldı.

Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından göçük altından kurtarılan Çetinoğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çetinoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA