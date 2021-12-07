Fabrika servisi ile TIR çarpıştı: 8 yaralı

Bilecik’te bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza; Bilecik-Bozüyük karayolu Ahmetpınar köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki C.D. idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi taşıyan minibüs kavşağa geldiği esnada kavşaktan Bozüyük istikametine dönen S.Ü. idaresindeki 41 HY 823 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada servis aracında yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. (İHA)