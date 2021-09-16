Fatih Erbakan’dan ‘çoklu maaş’ çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bizim iktidarımızda 2, 3, 5 ve 15 maaş alan bir bürokrat kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli programlara katılmak için Kayseri’ye geldi. Partililerle birlikte il binasına gelen Fatih Erbakan, burada açıklamalarda bulundu.

“İKTİDARIMIZDA 2, 3, 5 VE 15 MAAŞ ALAN BİR BÜROKRAT KALMAYACAK”

İktidara gelmeleri durumunda yapacakları icraatları anlatan Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

* Allah’ın izniyle en kısa zamanda geleceğiz, bu milletin yüzünü yine milli görüşle güldüreceğiz.

* Milli görüş ikinci 40 yılda bütün iç ve dış borcu bitirecek. Makam odası ve makam arabası saltanatına son vereceğiz.

* Bizim iktidarımızda 2, 3, 5 ve 15 maaş alan bir bürokrat kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz.

* Çünkü milli görüş demek israftan, ateşten kaçar gibi kaçmak demek. DHA