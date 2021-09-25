Haberler - Günün İçinden

Fatih’te iki katlı ahşap otelde yangın 

İstanbul Fatih'te iki katlı ahşap otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan yabancı turistler hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, havadan da görüntülendi. 

Yayınlanma: 08:45 - 25 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak’ta bulunan ve otel olarak kullanılan iki katlı ahşap binanın çatısında, saat 06.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. DHA

İstanbul'da fabrika yangını İlginizi Çekebilir İstanbul'da fabrika yangını
Çeşme istanbul Kadın Polis yangın