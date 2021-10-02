Feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Bulancak ilçesinde bağlı Küçüklü köyünde meydana geldi. Cevdet Oturak'ın (44) kontrolündeki 22 AAT 758 plakalı hafif ticari araç Bulancak ilçesinden Merkez ilçesi istikametinde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerinde yol kenarındaki kaldırıma çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aracın sürücüsü Cevdet Oturak, olay yerinde kalbinin durması üzerine kaldırıldığı Giresun Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan Nazlı Oturak (39), Murat Selim Oturak (6) ve Ali Asaf Oturak (3) yaralandı. Yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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