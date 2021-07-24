Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra Gediz-Muratdağı karayolu üzerindeki Dörtdeğirmen köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.’nın kullandığı 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç ile İsmail G. yönetimindeki 52 FK 998 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araçta bulunan Emine A. hayatını kaybederken, Mehmet A. ve yolcu konumunda bulunan Şenay A., otomobilde ise sürücü İsmail G., yolcu konumundaki Rabia B., Hüseyin Ö. ve Yaşar K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Burada yapılan tedavilerinin ardından durumu ağır olan İsmail G. ve Rabia B., Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. DHA