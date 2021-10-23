Feci kaza! Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 3 ölü, 2’si ağır 3 yaralı

Yeşilova-Burdur karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yeşilova-Burdur karayolu Harmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Yeşilova’dan Burdur istikametine ilerleyen Ahmet A. (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Yusuf A.’ın (58) kullandığı 15 NU 680 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kamyon daha sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimindeki 15 LH 660 otomobil ile de kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şenol Özalp ile araçta bulunan Günaydın Cirit Baş (47) ile oğlu Mehmet Emre Baş (6) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Bayram B. (49), kızı Yağmur B. (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Durumu ağır olan Yağmur B. ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Bayram B.’nin de durumunun ağır olduğu belirtildi. Cenazeler ise Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü de ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. DHA