Feci kaza! Suda ceset aradılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde HES kanalına düşen hafif ticari araçtaki 2 genç hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarına katılan 1 AFAD personeli ağır yaralandı.

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Mülkbükü köyü civarında 05 ABK 243 plakalı hafif ticari aracın suya kapıldığını gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SUYA KAPILDILAR

Amasya Belediyesi su altı kurtarma ve AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda araca ulaşıldı. İçinde kimsenin bulunmaması üzerine kanal boyunca arama başlatıldı. Suya kapılan Fatma Özdemir ambulansla kaldırıldığı Taşova Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra kanaldaki diğer genç Murat Şahin’in cansız bedeni bulundu.

Şahin'in cenazesi hastane morguna götürüldü. Şahin'i arama esnasında dengesin kaybederek kanala düştüğü öğrenilen Amasya AFAD personeli Mürsel Demir de ağır yaralandı. Demir, aynı hastanenin acil servisine kaldırıldı. İHA

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