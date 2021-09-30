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Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Malatya’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü havaya uçarak yaralandı.

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Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu

Battalgazi ilçesi Çevreyolu TÜVTÜRK kavşağında kırmızı ışık yanmasına rağmen yoluna devam eden E.T. idaresindeki hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan H.B. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsünün ışığın yanmasıyla beklemeye başlayan başka bir araca aldırmadan yoluna devam ettiği ve motosikletle çarpıştığı görüldü.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa anbean kameralara yansıdı. (İHA)

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