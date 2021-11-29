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FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 24 kişinin 7’si tutuklandı.

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FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının gözaltı kararı verdiği 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla şüpheliler, kent merkezinde saklandıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 7’si tutuklandı. Diğer yakalanan 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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